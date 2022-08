Atletica | Rebecca Sartori | “Speravo in sensazioni migliori” Linda Olivieri | “Qualcosa non è andato”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Obiettivo centrato pernei 400 hs agli Europei 2022 di. A Monaco (Germania) l’azzurra classe 1997 fatica più del previsto, ma chiude in terza posizione la prima batteria in 56”44 e si qualifica direttamente per le semifinali di domani. “Sono contenta di aver passato il turno, main– ha affermato l’azzurra dopo la sua prova ai microfoni di Rai Sport – Già dal quarto ostacolo ho pensato alla fatica che stavo facendo e non è normale. Sono comunque contenta di avere un’altra possibilità domani e spero che domani sia un altro giorno con altre”. L’azzurra ha poi continuato dichiarando: “Tornata da Eugene ho fatto due settimane di allenamento non proprio buone. Avrei voluto affrontare queste due settimane di ...