Atletica | Andrea Dallavalle arpiona l’argento | l’Italia del triplo torna sul podio agli Europei | Bocchi 4° Flop Ihemeje

Andrea Dallavalle ha conquistato una splendida medaglia d'argento nel salto triplo agli Europei 2022 di Atletica leggera. L'azzurro ha trovato la misura valida al quinto tentativo valido (0,4 m/s di vento a favore), dopo che i due nulli iniziali lo avevano messo con le spalle al muro e lo avevo costretto a trovare un discreto balzo da 16.81 al terzo assalto per restare in gioco. Il piacentino, quarto ai Mondiali un mese fa, festeggia un eccellente podio sulla pedana di Monaco, con una misura inferiore al suo potenziale: non va dimenticato che il 22enne vanta un personale di 17.35 e ha più volto dimostrato di avere ottimi margini di miglioramento. L'Italia torna sul podio europeo di questa specialità a ...

