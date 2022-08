Roma-Fulham, si cerca l’intesa per un giocatore: le ultime (Di martedì 16 agosto 2022) La Roma continua ad occuparsi del calciomercato anche dopo l’esordio in campionato contro la Salernitana, vincendo di misura in trasferta e portando i primi tre punti stagionali a casa. Mourinho vuole la rosa ad hoc per le prossime partite e si lavora per una cessione in particolare da un po’ di tempo. Kluivert Roma Fulham CalciomercatoIl giocatore in questione è Justin Kluivert, esterno olandese 23enne che ha giocato al Nizza la scorsa stagione in prestito e che interessa al Fulham, club militante in Premier League, che offre circa 8 milioni di sterline (9,5 milioni di euro, ndr) per rinforzare la rosa di Marco Silva, tecnico dei Cottagers, la quale è carente nel reparto offensivo. Calogero Andrea Bellavia Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Lacontinua ad occuparsi del calciomercato anche dopo l’esordio in campionato contro la Salernitana, vincendo di misura in trasferta e portando i primi tre punti stagionali a casa. Mourinho vuole la rosa ad hoc per le prossime partite e si lavora per una cessione in particolare da un po’ di tempo. KluivertCalciomercatoIlin questione è Justin Kluivert, esterno olandese 23enne che ha giocato al Nizza la scorsa stagione in prestito e che interessa al, club militante in Premier League, che offre circa 8 milioni di sterline (9,5 milioni di euro, ndr) per rinforzare la rosa di Marco Silva, tecnico dei Cottagers, la quale è carente nel reparto offensivo. Calogero Andrea Bellavia

