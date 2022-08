Pd, Ira di Lotti: «Escluso dalle liste, per il segretario nomi superiori al mio». Lega: cancelleremo la legge Fornero (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo un lungo Ferragosto di attesa e un triplice slittamento, la direzione del Pd ha deciso le candidature alle elezioni politiche del 25 settembre. Lotti: «Il segretario del mio partito ha deciso di escludermi dalle liste per le prossime elezioni politiche. Mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sono nomi di calibro superiore al mio». Cirinnà: «Non accetto candidatura in collegio perdenti». Salvini: Crisanti candidato del Pd? Ora capisco tante cose. Berlusconi: mai al governo con chi è sleale all’Ue Leggi su ilsole24ore (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo un lungo Ferragosto di attesa e un triplice slittamento, la direzione del Pd ha deciso le candidature alle elezioni politiche del 25 settembre.: «Ildel mio partito ha deciso di escludermiper le prossime elezioni politiche. Mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sonodi calibro superiore al mio». Cirinnà: «Non accetto candidatura in collegio perdenti». Salvini: Crisanti candidato del Pd? Ora capisco tante cose. Berlusconi: mai al governo con chi è sleale all’Ue

