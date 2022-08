Ferragosto sul litorale, Fiumicino celebra l’Assunta: “È la festa della speranza” (Di martedì 16 agosto 2022) Fiumicino – “È la festa della speranza”. Così padre Leonardo Ciarlo, parroco di Santa Maria Porto della Salute, ha definito la solennità di Maria assunta in cielo nella celebrazione di ieri pomeriggio a Fiumicino. Tra i sacerdoti concelebranti il vicario foraneo di Porto don Bernardo Acuna Rincon e padre Marcello Miotto. “La vergine porta il credente a una duplice considerazione: trovare la ragione per guardare con serenità all’avvenire e riconoscere la certezza che la nostra realtà di uomini non è destinata alla distruzione, ma alla gioia“, ha spiegato padre Ciarlo durante l’omelia della liturgia celebrata prima della tradizionale processione sul mare. Presente alla celebrazione il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022)– “È la”. Così padre Leonardo Ciarlo, parroco di Santa Maria PortoSalute, ha definito la solennità di Maria assunta in cielo nellazione di ieri pomeriggio a. Tra i sacerdoti connti il vicario foraneo di Porto don Bernardo Acuna Rincon e padre Marcello Miotto. “La vergine porta il credente a una duplice considerazione: trovare la ragione per guardare con serenità all’avvenire e riconoscere la certezza che la nostra realtà di uomini non è destinata alla distruzione, ma alla gioia“, ha spiegato padre Ciarlo durante l’omelialiturgiata primatradizionale processione sul mare. Presente allazione il ...

