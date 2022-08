Atletica, Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli in finale sui 1500 agli Europei. Del Buono eliminata (Di martedì 16 agosto 2022) Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli si qualificano per la finale dei 1500 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. L’abruzzese si è presentata in pista con l’obiettivo di riscattare la squalifica rimediata ai Mondiali e con l’intento di andare a caccia di una medaglia. L’azzurra ha preferito un po’ nascondersi in questo turno preliminare, anche se nel complesso non ha comunque destato una buona impressione. La 23enne ha concluso la seconda batteria al sesto posto con il tempo di 4:04.19, ottenendo il secondo di quattro ripescaggi per l’atto conclusivo. A precedere la nostra portacolori sono state la polacca Sofia Ennaoui (4:02.73), l’irlandese Ciara Mageean (4:03.03), la tedesca Hanna Klein (4:03.46), la rumena ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)si qualificano per ladeimetri2022 dileggera. L’abruzzese si è presentata in pista con l’obiettivo di riscattare la squalifica rimediata ai Mondiali e con l’intento di andare a caccia di una meda. L’azzurra ha preferito un po’ nascondersi in questo turno preliminare, anche se nel complesso non ha comunque destato una buona impressione. La 23enne ha concluso la seconda batteria al sesto posto con il tempo di 4:04.19, ottenendo il secondo di quattro ripescaggi per l’atto conclusivo. A precedere la nostra portacolori sono state la polacca Sofia Ennaoui (4:02.73), l’irlandese Ciara Mageean (4:03.03), la tedesca Hanna Klein (4:03.46), la rumena ...

