Verso le elezioni | slitta alle 20 direzione Pd sulle liste Casini candidato Salvini | “Il 25 9 a casa Letta | Speranza e Lamorgese” Gelmini attacca Meloni | “Sbagliato rinegoziare il Pnrr” Calenda | “Confronto in tv tra i leader”

repubblica : Elezioni, Carlo Calenda verso la rottura con lo schieramento di centrosinistra - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il passo indietro 'l'ho fatto volentieri, consapevole che questo progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le euro… - stgCarver : @mariobianchi18 La cosa che mi fa più schifo è che ci sono 5-6 milioni di voti novax e gli sciacalli sono molto con… - ElettricM : RT @ItaliaVivaRoma1: questo progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gent… - FlavioVilla15 : RT @ItaliaVivaRoma1: questo progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gent… -

In pratica, dopo 5 anni (senza), anche la politica si è accorta che attorno allo ... mentre tutta la TV, anche i TG, galoppal'on demand (e quindi lo streaming), la Serie A è l'ultimo ...La direzione del Pd slitta alle 20, Ferragosto all'insegna delle trattative interne al ...Partiti impegnati nella formazione delle liste. Domani le parlamentarie del Movimento 5 Stelle. In Abruzzo saranno eletti complessivamente 9 deputati e 4 senatori ...Slitta alle 20 la direzione del Pd , convocata inizialmente stamattina e poi aggiornata al pomeriggio, per discutere delle liste dei candidati per le elezioni ...