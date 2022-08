Nuoto | Europei artistico | Minisini e Ruggiero oro nel duo misto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. - (Adnkronos) - Quarto oro per l'Italia delaglidi Roma e quarto oro per Giorgio. Nell'ultima giornata di gare per questa disciplina al Parco del Foro Italico il 26enne romano insieme a Lucrezia, entrambi in forza alle Fiamme Oro, trionfano nel duo. Linda Cerruti e Costanza Ferro, tra le coppie più affiatate e longeve del sincro italiano, compagne di club nella Marina Militare e nella Rari Nantes Savona, vent'anni in acqua insieme, amiche anche fuori dalla piscina, conquistano il bronzo nel duet tech e per Cerruti è la medaglia europea numero 21 in dieci anni.