Isola d' Elba Livorno | scomparsa la figlia del super poliziotto anti - mafia Micalizio | è giallo

(Di lunedì 15 agosto 2022) commenta Un Ferragosto di grande apprensione all'd'. Da diverse ore non si trova più Marina Paola, 48 anni,dell'exPippo , noto per aver diretto le ...

repubblica : Isola d'Elba, scomparsa da ieri la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio. Trovato morto il cane, recuperato il… - SkyTG24 : Isola d’Elba: scomparsa Marina Paola Micalizio, figlia dell’ex super poliziotto Pippo - SoniaLaVera : RT @ilriformista: Giallo sull’isola d’Elba, dove è scomparsa Marina Micalizio, figlia dell’ex superpoliziotto Pippo: il suo cane trovato mo… - isulanabianchi : RT @concentrazione: La figlia di Pippo Micalizio, il superpoliziotto anti - #mafia, scomparsa all'Isola d'Elba. Trovato morto il cane https… - ATTSELVAGGIA : #Italia Isola d'Elba, Marina Paola Micalizio 48 anni è scomparsa dal 14 agosto, la donna è figlia di Pippo Micalizi… -

, scomparsa la figlia dell'ex - poliziotto Pippo Micalizio È giallo sull'd'dove da ieri 14 agosto non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell'ex - super poliziotto Pippo Micalizi o. La donna, 48 anni, è scomparsa da ieri sera. All'alba, come ..., 15 ago. " È giallo sull'd'dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell'ex - super poliziotto Pippo Micalizio. La donna, 48 anni, è scomparsa da ieri sera. All'alba, come apprende l'...Il cane trovato morto sugli scogli, il telefono poco più in là, a terra. Sull'Isola d'Elba (Toscana) si cerca senza sosta da ieri Marina Paola Micalizio, 48 ...Elba, 15 ago. (Adnkronos) - È giallo sull’isola d’Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia ...