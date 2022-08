Il blitz di Casini | cosa è accaduto subito dopo la rivolta nel Pd

(Di lunedì 15 agosto 2022) Alla fine Pier Ferdinandosarà candidato con il Pd a Bologna. Nonostante le fibrillazioni della base dem, che non vede di buon occhio la discesa in campo del senatore centrista, il segretario Enrico Letta ha tenuto il punto e ha deciso di ignorare le proteste: “Io credo che la voce di- ha dichiarato in una lettera fatta recapitare a Repubblica - potrebbe dare un contributo importante e utile ad allargare il sostegno intorno a noi e a rendere più efficace il nostro compito a tutela della Costituzione”. A volere fortementeè stato soprattutto il governatore Stefano Bonaccini: come compensazione, a sinistra ci sarà Elly Schlein, vicepresidente emiliana nonché aspirante deputata. La strategia del Nazareno è ormai evidente: Letta vuole schierare tutti i big nei collegi uninominali e proporzionali dove si punta ...

