Will Smith e Jada Pinkett Smith: la prima apparizione pubblica dopo il fatidico schiaffo (FOTO) (Di domenica 14 agosto 2022) Will Smith e Jada Pinkett Smith hanno appena fatto la loro prima apparizione pubblica dopo che la star de La ricerca della felicità ha schiaffeggiato Chris Rock all'inizio di quest'anno. Will Smith è stato avvistato con un grande sorriso stampato in faccia in compagnia di sua moglie, Jada Pinkett Smith, mentre i due stavano uscendo da un ristorante di Malibu durante la giornata di ieri: le FOTO della coppia sono le prime scattate in pubblico dopo il fatidico schiaffo della notte degli Oscar. La star di Hollywood, 53 ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 agosto 2022)hanno appena fatto la loroche la star de La ricerca della felicità ha schiaffeggiato Chris Rock all'inizio di quest'anno.è stato avvistato con un grande sorriso stampato in faccia in compagnia di sua moglie,, mentre i due stavano uscendo da un ristorante di Malibu durante la giornata di ieri: ledella coppia sono le prime scattate in pubblicoildella notte degli Oscar. La star di Hollywood, 53 ...

