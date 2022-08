Ciclismo, Matteo Trentin dopo la gara agli Europei: “Torneremo il prossimo anno per riportare la maglia in Italia” (Di domenica 14 agosto 2022) Nonostante una preparazione per la volata finale che sembrava ottimale, la Nazionale Italiana di Ciclismo non è riuscita a difendere il titolo di Campioni d’Europa (detenuto fino a oggi da Sonny Colbrelli) che va invece nelle mani dell’Olanda e di Fabio Jakobsen. Il treno azzurro formato da Matteo Trentin e successivamente Filippo Ganna per poter lanciare Elia Viviani e Alberto Dainese non ha portato a casa i frutti sperati, con questi ultimi che hanno concluso al settimo e all’undicesimo posto rispettivamente. I corridori olandesi ne avevano obiettivamente di più e lo hanno dimostrato nei metri finali portando Jakobsen a tagliare il traguardo davanti al francese Arnaud Démare e al belga Tim Merlier. Di seguito, le dichiarazioni di Matteo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Nonostante una preparazione per la volata finale che sembrava ottimale, la Nazionalena dinon è riuscita a difendere il titolo di Campioni d’Europa (detenuto fino a oggi da Sonny Colbrelli) che va invece nelle mani dell’Olanda e di Fabio Jakobsen. Il treno azzurro formato dae successivamente Filippo Ganna per poter lanciare Elia Viviani e Alberto Dainese non ha portato a casa i frutti sperati, con questi ultimi che hconcluso al settimo e all’undicesimo posto rispettivamente. I corridori olandesi ne avevano obiettivamente di più e lo hdimostrato nei metri finali portando Jakobsen a tare il traguardo davanti al francese Arnaud Démare e al belga Tim Merlier. Di seguito, le dichiarazioni di...

stefanozana : RT @ACCPI1946: Festa tripla oggi in casa ACCPI: auguri a Jacopo Guarnieri, Matteo Moschetti e Filippo Tagliani ?? #ciclismo #ciclismoitalian… - dhumpachika : RT @ACCPI1946: Festa tripla oggi in casa ACCPI: auguri a Jacopo Guarnieri, Matteo Moschetti e Filippo Tagliani ?? #ciclismo #ciclismoitalian… - ACCPI1946 : Festa tripla oggi in casa ACCPI: auguri a Jacopo Guarnieri, Matteo Moschetti e Filippo Tagliani ?? #ciclismo… - infoitsport : Ciclismo, Europei di Monaco 2022: Matteo Sobrero alla Cronometro del 17 agosto - Campioni_cn : Ciclismo, Europei di Monaco 2022: Matteo Sobrero alla Cronometro del 17 agosto -