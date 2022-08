raffaellapaita : Leggo di Conte che attacca sulle conferenze all’estero di Renzi, tutte legittime. Perché non ci spiega la vicenda d… - MarcoCata69 : RT @ultimora_pol: Matteo #Renzi: 'Il Ministro #DiMaio mi attacca. Dopo aver insultato il PD su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradim… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Renzi: “Di Maio attacca me dopo Pd su Bibbiano e Mattarella” - corinna_marzi : RT @ultimora_pol: Matteo #Renzi: 'Il Ministro #DiMaio mi attacca. Dopo aver insultato il PD su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradim… - cristia_urbano : RT @ultimora_pol: Matteo #Renzi: 'Il Ministro #DiMaio mi attacca. Dopo aver insultato il PD su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradim… -

Globalist.it

' Il ministro Di Maio mi. Dopo aver insultato il Pd su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradimento, flirtato coi Gilet Gialli contro Macron oggi se la prende con me'. Così Matteo, leader di Italia Viva, su ...Di Maio ma solo per attaccare il Pd. E ovviamente, nonostante la concorrenza al centro, l'ex rottamatore usa sempre i guanti bianchi con Berlusconi che non a casa gli aveva offerto seggi,... Renzi attacca Di Maio (per attaccare il Pd): “È ministro degli Esteri e pensa solo al suo partitino” Il leader di Italia VIva: "Ha accusato Mattarella di alto tradimento, flirtato coi Gilet Gialli contro Macron oggi se la prende con me ...Matteo Renzi, pubblica una video replica alle parole del ministro degli Esteri: "Sono sei mesi che pensa al suo partitino" ...