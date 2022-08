LIVE – Nuoto, Europei Roma 2022: batterie e finali sabato 13 agosto in DIRETTA (Di sabato 13 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle gare di Nuoto di sabato 13 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. L’Italia torna in vasca a caccia di altri podi per provare a rimanere in vetta al medagliere. Grande attesa per la finale degli 800 stile libero con Gregorio Paltrinieri, ma anche per i 100 rana con la campionessa del mondo in carica Benedetta Pilato e non solo. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno semifinali e finali. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Latestuale delle gare didi13aglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. L’Italia torna in vasca a caccia di altri podi per provare a rimanere in vetta al medagliere. Grande attesa per la finale degli 800 stile libero con Gregorio Paltrinieri, ma anche per i 100 rana con la campionessa del mondo in carica Benedetta Pilato e non solo. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno semi. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroBori LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Miressi per l’impresa Benedetta Pilato sogna la doppietta -… - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Europei #Roma2022 Si chiude con l'ennesima medaglia un'altra giornata trionfale per l'… - raspa90 : RT @LucaCico80: LIVE Europei di nuoto: Italia, è manita d'oro! Trionfi per Quadarella, Minisini, Panziera, Ceccon e Martinenghi https://t.c… -