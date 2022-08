A che ora gareggia Benedetta Pilato oggi: programma preciso Europei nuoto Roma 13 agosto, canale tv, streaming (Di sabato 13 agosto 2022) Altro asso per l’Italia agli Europei di nuoto 2022 al Foro Italico. Spedizione azzurra che dopo due giorni può contare già cinque ori e vuole contare adesso sul possibile sesto con Benedetta Pilato, che gareggerà nella finale dei 100 rana. La giovanissima campionessa iridata sta confermando di trovarsi sempre più a suo agio sulle due vasche: miglior tempo sia in mattinata che nel pomeriggio, nuotando dunque questa finale in corsia 4. Ma dovrà fare attenzione a Ruta Meilutyte, che a Budapest le ha negato la doppietta con la mezza distanza. Assieme a Benedetta sarà presente anche Lisa Angiolini, entrata in finale con il sesto tempo. Finale che prenderà il via alle 18.28 di oggi pomeriggio. Gli Europei 2022 di nuoto a Roma avranno una ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Altro asso per l’Italia aglidi2022 al Foro Italico. Spedizione azzurra che dopo due giorni può contare già cinque ori e vuole contare adesso sul possibile sesto con, che gareggerà nella finale dei 100 rana. La giovanissima campionessa iridata sta confermando di trovarsi sempre più a suo agio sulle due vasche: miglior tempo sia in mattinata che nel pomeriggio, nuotando dunque questa finale in corsia 4. Ma dovrà fare attenzione a Ruta Meilutyte, che a Budapest le ha negato la doppietta con la mezza distanza. Assieme asarà presente anche Lisa Angiolini, entrata in finale con il sesto tempo. Finale che prenderà il via alle 18.28 dipomeriggio. Gli2022 diavranno una ...

