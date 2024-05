Basket - Eurolega 2023 2024 | Real Madrid alle Final Fou - Baskonia out Fenerbahce avanti 2-1 sul Monaco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Doppio appuntamento stasera con gara-3 dei quarti die dei playoff dell’, che hanno delineato la prima squadra a raggiungere leFour. Si tratta del, che si è imposto anche in gara-3 sul campo delchiudendo così la serie con un secco 3-0. I Blancos hanno vinto 98-102 al termine di una partita tiratissima, che ha visto i padroni di casafino all’inizio dell’ultimo quarto. Nel momento decisivo però ilha alzato il livello in difesa potendo poi contare su tutto il talento offensivo di Yabusele (23 punti) ed Hezonja (16 punti), oltre ai 13 punti a testa di Campazzo e Deck. Un grande Markus Howard, autore di 29 punti in 23 minuti, non basta ai baschi per evitare ...