È successo altre volte - i testimoni ' incastrano' Fassino

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - I poliziotti della Polaria hanno depositato negli uffici della procura di Civitavecchia l'informativa nella quale si ricostruisce l'episodio del furto di una confezione di profumo da parte del parlamentate Pieroin un negozio del duty free di Fiumicino e costata una denuncia. Allegato all'incartamento anche il video di quanto avvenuto il 15 aprile scorso nello scalo della Capitale. Nei giorni scorsi è emerso che dal racconto di alcuni dipendenti del negoziosarebbe stato autore già di un tentativo di furto. Secondo il Corriere della Sera, versioni simili fornite da seiparlano di "tre episodi in un solo mese". Spetterà ora ai pm decidere come procedere e se affidare delega alla polizia giudiziaria per svolgere ulteriori approfondimenti.

Chissà se anche questa volta Piero Fassino farà dietro front. Chissà se ammetterà l'evidente come quando, dieci anni, fa fu costretto a dare atto che aveva mostrato il dito medio al pubblico che lo fischiava durante la commemorazione per la tragedia di Superga. Come prima cosa l'allora sindaco di ... Leggi su (liberoquotidiano)

Bianca Berlinguer e Mauro Corona vicini a Franco Di Mare dopo i pesanti attriti avuti: "Il passato non conta" - Bianca Berlinguer e Mauro Corona, messaggi di vicinanza a Franco Di Mare dopo gli attriti: "Il passato non conta più nulla" ...

Leggi su (notizie.virgilio)

La commessa inguaia fassino: "Ha preso lo stesso profumo altre due volte" - Ieri gli investigatori hanno consegnato l'informativa e cinque video al sostituto procuratore Gentile. Ecco cosa c'è scritto ...

Leggi su (ilgiornale)

Piero fassino è stato denunciato per il furto di un profumo: le sue parole - Buffa ma anche allarmante la notizia che circola in queste ore in merito a Piero fassino, ex ministro della Giustizia e oggi deputato del Pd, che avrebbe rubato un profumo all’aeroporto di Fiumicino.

Leggi su (notizie)