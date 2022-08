Torino Schuurs, rialzo dei granata: l’Ajax ci pensa (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Torino vuole regalare a Juric un rinforzo per la difesa e avrebbe alzato l’offerta all’Ajax per Schuurs Il Torino vuole regalare a Juric un rinforzo per la difesa e avrebbe alzato l’offerta all’Ajax per Schuurs. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata avrebbero alzato di un milione la precedente offerta. Da 9 a 10 più 3 di bonus per convincere l’Ajax, che ora starebbe pensando seriamente di accettare la proposta. I granata hanno già l’accordo con il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilvuole regalare a Juric un rinforzo per la difesa e avrebbe alzato l’offerta alperIlvuole regalare a Juric un rinforzo per la difesa e avrebbe alzato l’offerta alper. Secondo quanto riportato da Tuttosport, iavrebbero alzato di un milione la precedente offerta. Da 9 a 10 più 3 di bonus per convincere, che ora starebbendo seriamente di accettare la proposta. Ihanno già l’accordo con il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

