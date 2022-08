Nuoto, Europei 2022: le pagelle del 12 agosto. Fioccano i 10 per gli azzurri, Martinenghi il migliore, rivelazione Poggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Le pagelle della prima giornata degli Europei di Roma MARGHERITA PANZIERA 8: Altro che tensione! Entra in vasca sorridente, come dovrebbe fare sempre, e sbaraglia la concorrenza fin dalla prima vasca. Un dominio assoluto e una piccola pagina di storia: la seconda azzurra (poi arriverà anche Quadarella) a vincere tre titoli consecutivi nella stessa gara, la prima in una specialità diversa dallo stile libero. Il tempo non è straordinario ma conta vincere. THOMAS CECCON 8.5: Un oro e un argento nella stessa giornata per lui non sono una novità. Trova la gara perfetta nei 50 farfalla, dove non respira e mette tutti alle spalle. Un oro inatteso fino ad un certo punto perchè è vero che non è la sua specialità ma aveva il miglior tempo di iscrizione. Nel lancio della 4×100 mista mista fa il suo nei 100 dorso, non si danna l’anima al mattino sui 100 stile ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Ledella prima giornata deglidi Roma MARGHERITA PANZIERA 8: Altro che tensione! Entra in vasca sorridente, come dovrebbe fare sempre, e sbaraglia la concorrenza fin dalla prima vasca. Un dominio assoluto e una piccola pagina di storia: la seconda azzurra (poi arriverà anche Quadarella) a vincere tre titoli consecutivi nella stessa gara, la prima in una specialità diversa dallo stile libero. Il tempo non è straordinario ma conta vincere. THOMAS CECCON 8.5: Un oro e un argento nella stessa giornata per lui non sono una novità. Trova la gara perfetta nei 50 farfalla, dove non respira e mette tutti alle spalle. Un oro inatteso fino ad un certo punto perchè è vero che non è la sua specialità ma aveva il miglior tempo di iscrizione. Nel lancio della 4×100 mista mista fa il suo nei 100 dorso, non si danna l’anima al mattino sui 100 stile ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - MarzulloRoberto : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? di nuoto #Roma2022 doppietta d'oro ?? per l'Italia ???? e per le #Fiammeoro della #PoliziadiStato… - graziellacesari : RT @Agenzia_Ansa: Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Martinengh… -