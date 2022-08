Le pretese di mamma Rabiot, Belotti al palo e le ambizioni della Salernitana (Di venerdì 12 agosto 2022) Le tre notizie più importanti della giornata di calciomercato commentate da Stefano Agresti, in studio con Giacomo ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Le tre notizie più importantigiornata di calciomercato commentate da Stefano Agresti, in studio con Giacomo ...

LaMalcontentaa : -dalla madre/agente e resta da noi a prendersi i soldi pur essendo una riserva; ma che la mamma è, per così dire, u… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Dopo la sfilza di parametri 0 che poi 0 non sono, visto commissioni e ingaggi da nababbi, è il turno di #Rabiot che d… - Ernesto32919298 : Dopo la sfilza di parametri 0 che poi 0 non sono, visto commissioni e ingaggi da nababbi, è il turno di #Rabiot ch… - beppegambino : @MariTD9 Purtroppo gli ingaggi di rabiot e arthur sono due zavorre e aggiungiamo anche le pretese di mamma veroniqu… - Andy51462790 : @LeonettiFrank D'accordissimo!! Invito la mamma però ad abbassare le pretese se vuole vedere suo figlio giocare tit… -