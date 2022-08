Highlights Carreno Busta-Sinner 6-2 6-4 | Masters 1000 Montreal VIDEO

GigiEinaudi : @jmgmoron -

L'azzurro eliminato in due set dallo spagnolo (6 - 3 6 - 2). Avanti Carreño Busta. Gli ......l'incontro di primo turno tra Berrettini e lo spagnoloBusta. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti ed...Gli highlights e le azioni salienti del match tra Pablo Carreno Busta e Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal, in Canada. Lo spagnolo lascia le briciole all’italiano, senza ...Nel complesso una partita difficile per Sinner, caratterizzata da tanti errori nel primo set e portata a casa grazie anche ad un ottima prestazione al servizio dal secondo parziale e ad un problemino ...