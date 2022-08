Decreto Aiuti bis presentato in Senato, Pacifico (Anief): “No al docente esperto, valorizziamo l’intera categoria” (Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre è stato presentato in Senato il Dl Aiuti bis e si attende assegnazione a commissione e scadenza presentazione emendamenti, il sindacato Anief, che ha già commentato con un deciso “no” la figura del docente esperto, ha pronti emendamenti al Decreto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre è statoinil Dlbis e si attende assegnazione a commissione e scadenza presentazione emendamenti, il sindacato, che ha già commentato con un deciso “no” la figura del, ha pronti emendamenti al. L'articolo .

La7tv : #lacorsaalvoto La dura critica di Giuseppe Conte al Decreto Aiuti - Mov5Stelle : Perché il PD, dopo che nel Conte II ha condiviso con noi un'agenda all'avanguardia sulla transizione ecologica e so… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - ITA61 : RT @angelo_falanga: ??La spesa non è banale, perché vale la metà del nuovo #decreto_Aiuti varato con tanta enfasi7 miliardi e 328 milioni di… - orizzontescuola : Decreto Aiuti bis presentato in Senato, Pacifico (Anief): “No al docente esperto, valorizziamo l’intera categoria” -