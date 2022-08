Anne Heche | non c’è più niente da fare | tragico annuncio della famiglia

fanpage : #AnneHeche è stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia staccherà le macchine che la tengono in vita, poi av… - comingsoonit : Dopo una settimana dall'incidente in cui #AnneHeche è andata a sbattere contro il muro di una casa, viene comunicat… - Screenweek : #AnneHeche in coma irreversibile, verrà staccata dal supporto vitale - Lucyluciana94 : RT @VanityFairIt: Una dichiarazione ufficiale rilasciata dall'entourage dell'attrice spiega che «è improbabile che sopravviva» alle lesioni… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Anne Heche, l'attrice è cerebralmente morta, il tragico annuncio della famiglia: «Staccheremo la spina» -

Sono drammatiche le condizioni di, l'attrice americana 53 anni, che il 5 agosto scorso si è schiantata con la sua vettura contro una casa nel quartiere Mar Vista di Los Angeles. Nell'impatto la sua auto ha preso fuoco e i ...Si sperava in un miracolo per l'attrice, rimasta vittima di un terribile incidente stradale "in solitaria" lo scorso venerdì, quando, procedendo a forte velocità in un quartiere residenziale di Los Angeles per cause ancora da ...Lo annuncia un portavoce della famiglia, confermando che le lesioni sono catastrofiche e l’attrice non sopravviverà allo schianto avvenuto la scorsa settimana.Le lesioni riportate da Anne Heche sono state troppo gravi che ormai non c'è più niente da fare. La famiglia ha preso una tragica decisione.