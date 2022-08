Roma, incidente a Torre Angela: investe bimbo con il suv (Di giovedì 11 agosto 2022) incidente a Torre Angela: investe bimbo con il suv e poi si schianta contro il semaforo, abbattendolo. E’ in gravi condizioni un bimbo di 11 anni rimasto ferito dopo essere stato travolto da una vettura nella zona di Torre Angela. L’incidente stradale è avvenuto in via del Torraccio di Torrenova, altezza intersezione via Casilina. Sul posto gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. A colpire il piccolo un uomo alla guida di una Seat Ateca. Travolto l’11enne il suv è poi finito contro l’impianto semaforico. Il piccolo è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Anche il conducente, uomo di 51 anni, ha riportato lesioni lievi ed è stato condotto al policlinico ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022)con il suv e poi si schianta contro il semaforo, abbattendolo. E’ in gravi condizioni undi 11 anni rimasto ferito dopo essere stato travolto da una vettura nella zona di. L’stradale è avvenuto in via del Torraccio dinova, altezza intersezione via Casilina. Sul posto gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale diCapitale. A colpire il piccolo un uomo alla guida di una Seat Ateca. Travolto l’11enne il suv è poi finito contro l’impianto semaforico. Il piccolo è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Anche il conducente, uomo di 51 anni, ha riportato lesioni lievi ed è stato condotto al policlinico ...

