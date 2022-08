Pompei: scooter fermato nel parco archeologico, in sella un turista australiano (Di giovedì 11 agosto 2022) scooter fermato all?altezza di ?Porta Anfiteatro? a Pompei. In sella un turista australiano di 33 anni che è entrato abusivamente nel parco archeologico attraverso il varco... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 agosto 2022)all?altezza di ?Porta Anfiteatro? a. Inundi 33 anni che è entrato abusivamente nelattraverso il varco...

rep_napoli : Pompei, negli scavi con lo scooter: denunciato turista australiano [aggiornamento delle 12:06] - RTAlive1 : Pompei, negli scavi con lo scooter: denunciato turista - LaMadreBadessa : RT @TgLa7: “Non sapevo non si potesse entrare in scooter” questa la risposta di un turista australiano 33enne entrato in motorino negli sca… - rep_napoli : Pompei, negli scavi con lo scooter: denunciato turista australiano [aggiornamento delle 12:03] - BroginiAlessio : La differenza tra l'Italia e l'Australia è che se fai quello che ha fatto un turista a #Pompei con lo scooter ad Ay… -