Piano straordinario per assunzione dei precari | più formazione per i docenti Ecco il programma per la SCUOLA del centrodestra scarica PDF

"Per l'Italia. Accordo quadro di programma" sottoscritto da FdI, Lega e FI per le elezioni". Come abbiamo scritto nelle scorse ore, si chiama così il programma delle forze di centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. Piano straordinario per assunzione dei precari, più formazione per i docenti. Ecco il programma per la SCUOLA del centrodestra.

