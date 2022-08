Manchester City, pressing per Renan Lodi: la richiesta dell’Atletico (Di giovedì 11 agosto 2022) Guardiola torna con decisione sul giocatore brasiliano: il Manchester City al lavoro per l’acquisto di Renan Lodi Stando a quanto riferito da Relevo, Pep Guardiola è tornato con decisione su Renan Lodi, ritenuto il profilo perfetto per la fascia sinistra del Manchester City. Per il brasiliano non è però ancora arrivata alcuna offerta, ma è bene sapere che l’Atletico ha inserito nel suo contratto una clausola da 120 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Guardiola torna con decisione sul giocatore brasiliano: ilal lavoro per l’acquisto diStando a quanto riferito da Relevo, Pep Guardiola è tornato con decisione su, ritenuto il profilo perfetto per la fascia sinistra del. Per il brasiliano non è però ancora arrivata alcuna offerta, ma è bene sapere che l’Atletico ha inserito nel suo contratto una clausola da 120 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

