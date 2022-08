Interventi di pulizia a Lido Azzurro. Kyma Ambiente potenzia i servizi per residenti e turisti (Di giovedì 11 agosto 2022) Riassetto, lavaggio e potenziamento delle azioni messe in campo da Kyma Ambiente nella zona di Lido Azzurro. Un ampio intervento di pulizia in queste giornate estive di grande caldo, durante le quali aumenta il bisogno di igiene e decoro da parte dei cittadini. E la società in house del Comune di Taranto si fa trovare pronta. Impiegati operatori per lo spazzamento manuale, mezzi per il ritiro di rifiuti ingombranti lasciati per strada, spazzatrici meccaniche, mezzi per il lavaggio meccanico delle strade. Effettuati Interventi di riassetto totale, igienizzazione e pulizia nelle strade di Lido Azzurro ad alta densità di presenza di residenti e vacanzieri. Squadre all’opera anche e soprattutto nelle ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 11 agosto 2022) Riassetto, lavaggio emento delle azioni messe in campo danella zona di. Un ampio intervento diin queste giornate estive di grande caldo, durante le quali aumenta il bisogno di igiene e decoro da parte dei cittadini. E la società in house del Comune di Taranto si fa trovare pronta. Impiegati operatori per lo spazzamento manuale, mezzi per il ritiro di rifiuti ingombranti lasciati per strada, spazzatrici meccaniche, mezzi per il lavaggio meccanico delle strade. Effettuatidi riassetto totale, igienizzazione enelle strade diad alta densità di presenza die vacanzieri. Squadre all’opera anche e soprattutto nelle ...

radiolasernews : OBIETTIVO IGIENE E DECORO: INTERVENTI DI PULIZIA A LIDO AZZURRO Kyma Ambiente potenzia i servizi per residenti e tu… - Comune_Rieti : Nuova staccionata e ripristino dei bagni pubblici: al Terminillo dopo la settimana dedicata a pulizia e decoro eseg… - fainformazione : Sodalizio tra le Comunità Islamiche e Ministri Volontari di Scientology per sanificare moschee e fare interventi di… - fainfocronaca : Sodalizio tra le Comunità Islamiche e Ministri Volontari di Scientology per sanificare moschee e fare interventi di… - newscomunicati : #annunci #news -