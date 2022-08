Acque sporche e batteri fecali nella piscina | chiusa una struttura in provincia di Latina

(Di giovedì 11 agosto 2022) Se non il mare, d’estate chi può prende d’assalto i parchi acquatici e le piscine. Ed è proprio lì che i Carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno eseguito una campagna di controlli per verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti. Tra luglio e agosto sono state passate al setaccio 288 strutture: 83 di queste sono risultate irregolari, 108 invece sono state le sanzioni penali e amministrative per oltre 40.000 euro.un parco acquatico indicon contenuti di coliformie caricheche. Questo è quello che è stato scoperto dei Nas in un parco acquatico e impianto natatorio delladi, dove il rischio di ...

Alberi caduti, transenne divelte e strade trasformate in torrenti impetuosi: sono gli effetti della bomba d'acqua abbattutasi oggi sul territorio casertano. In alcune importanti arterie del centro di ...La nota del Comitato Piazza Sant' Agostino – Reggio Calabria "Il Comitato piazza Sant'Agostino di Reggio Calabria, da anni attivo prima sulla riqualificazione e oggi sulla manutenzione della piazza om ...