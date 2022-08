Nel Dna lasciano tracce i traumi e la capacità di resistere alle avversità dei nostri antenati. Lo sostiene un libro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per gli antichi era il destino, un ineluttabile già scritto dalle origini lontane. Oggi sappiamo che oltre al colore dei capelli, al taglio degli occhi e a quell’insieme di caratteristiche che lega ognuno di noi ai nostri antenati esiste un inconscio familiare tramandato di generazione in generazione come i caratteri fisici. Sono storie spesso taciute, segreti intessuti di dolore, vergogna, molto frequentemente traumi, ma anche risorse, che ogni giorno mettiamo in campo per rispondere ai colpi della vita. Il miglior amico dei nonni? Un cucciolo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per gli antichi era il destino, un ineluttabile già scritto dorigini lontane. Oggi sappiamo che oltre al colore dei capelli, al taglio degli occhi e a quell’insieme di caratteristiche che lega ognuno di noi aiesiste un inconscio familiare tramandato di generazione in generazione come i caratteri fisici. Sono storie spesso taciute, segreti intessuti di dolore, vergogna, molto frequentemente, ma anche risorse, che ogni giorno mettiamo in campo per rispondere ai colpi della vita. Il miglior amico dei nonni? Un cucciolo guarda le foto ...

IOdonna : Nel Dna lasciano tracce i traumi e la capacità di resistere alle avversità dei nostri antenati. Lo sostiene un libro - tterrato : Se ci pensi bene, no, manco della Carfagna puoi parlare male. Cojoni pe' talmente tant'anni che ce l'hanno nel dna… - _aug_10th : @PoliticaPerJedi La vediamo che votiamo @CarloCalenda proprio per questo, per sperare che diventi imprescindibile i… - Samuele : @Robertoro80 @iN3ViTaBiLi @19cecilia06 Poi è un ottimo TRQ, ma deve segnare molto di più se si vogliono ottenere de… - angexzanetti : 'Non mi stancherò mai di ripeterlo, a costo di sembrare banale: l'Inter è una creatura diversa rispetto a tutte le… -