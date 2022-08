La Via della Seta va fuori strada in Pakistan e Bangladesh (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Stringere legami economici e approfondire la cooperazione e lo sviluppo nella regione eurasiatica (…). Dovremmo adottare un approccio innovativo e costruire insieme una cintura economica lungo la Via della Seta.” Sono passati nove anni da quando il presidente cinese Xi Jinping pronunciò queste parole alla Nazarbayev University di Astana in Kazakistan inaugurando la nuova Belt and Road Initiative (Bri), e traendo ispirazione dall’antica via commerciale che per secoli ha collegato la Cina al Mediterraneo attraverso l’Asia Centrale. Ad oggi sono 144 i Paesi che hanno siglato protocolli di intesa per unirsi a questo mega-progetto, la cui ambizione ufficiale è quella di facilitare il commercio e l’interconnessione infrastrutturale nell’area eurasiatica, e che, in un’ottica geopolitica, rientra nell’obiettivo cinese di tornare a giocare un ruolo da Grande ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Stringere legami economici e approfondire la cooperazione e lo sviluppo nella regione eurasiatica (…). Dovremmo adottare un approccio innovativo e costruire insieme una cintura economica lungo la Via.” Sono passati nove anni da quando il presidente cinese Xi Jinping pronunciò queste parole alla Nazarbayev University di Astana in Kazakistan inaugurando la nuova Belt and Road Initiative (Bri), e traendo ispirazione dall’antica via commerciale che per secoli ha collegato la Cina al Mediterraneo attraverso l’Asia Centrale. Ad oggi sono 144 i Paesi che hanno siglato protocolli di intesa per unirsi a questo mega-progetto, la cui ambizione ufficiale è quella di facilitare il commercio e l’interconnessione infrastrutturale nell’area eurasiatica, e che, in un’ottica geopolitica, rientra nell’obiettivo cinese di tornare a giocare un ruolo da Grande ...

Pontifex_it : Essere discepoli di Gesù e camminare sulla via della #santità è anzitutto lasciarsi trasfigurare dalla potenza dell’amore di Dio. - petergomezblog : Dall’Italia alla Norvegia, economia ed export europei a rischio a causa della siccità e dei fiumi ridotti a rigagno… - sole24ore : ?? #Cina: riunificazione pacifica con #Taiwan, ma non è escluso l’uso della forza. Non accenna a diminuire la temper… - michele_moscato : @stanga_mattia Più che altro perché non si sono viste per via della luna piena…. - milanoarte : Eraldo Soncini ed i suoi commilitori furono portati in camion presso piazzale #Loreto, approfittando della confusio… -