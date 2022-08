Barcellona | Times | niente United | De Jong al Chelsea per 80 milioni

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè alle prese con le ben note difficoltà finanziarie, che allo stato attuale non gli permettono nemmeno di registrare i nuovi acquisti. Per questo la dirigenza catalana sta lavorando a uscite importanti, soprattutto a quella di Frenkie De. La vicenda legata al centrocampista olandese, da tempo inseguito dal Manchester, è molto intricata e addirittura con risvolti legali. Come riporta il, l’ex Ajax avrebbe rifiutato la destinazione rappresentata dai Red Devils perché voglioso di giocare la Champions League. Ecco quindi che nelle ultime ore è arrivata l’accelerazione improvvisa del, che, come anticipato da Sport, è pronto a versare 80nelle casse dei catalani. SportFace.

