Novellino analizza il mercato delle big | “Mi piace il Milan con De Ketelaere”

(Di martedì 9 agosto 2022) Walter, ex allenatore, tra le altre di Sampdoria, Torino e Modena, hato ilbig di Serie A

napolipiu.com

Walterha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli:la stagione del Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieWalterha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli:la stagione del Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Novellino: “Contestazioni a De Laurentiis sbagliate, ma cosa deve fare” Walter Novellino, ex allenatore del Napoli ha parlato del calciomercato degli azzurri e di Aurelio De Laurentiis.