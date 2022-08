Kostic-Juventus, fumata bianca! I dettagli dell’operazione (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la Juventus ha raggiunto l’accordo totale con l’Eintracht Francoforte per circa 18 milioni di euro, 15 milioni di parte fissa più 3 milioni bonus. Il giocatore aveva già un principio d’accordo con la Vecchia Signora per un contratto triennale a 2,5 milioni di euro più eventuali bonus. Kostic, Juventus, CalciomercatoIl giocatore potrebbe arrivare in Italia direttamente oggi visto che il club tedesco ha rilasciato un comunicato dove dichiara che non ha convocato il classe 1992 per la partita di domani sera contro il Real Madrid. Rinforzo molto importante per la fascia sinistra della squadra di Allegri in vista della sfida insidiosa contro il Sassuolo lunedì 15 agosto all’Allianz Stadium di Torino. Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, laha raggiunto l’accordo totale con l’Eintracht Francoforte per circa 18 milioni di euro, 15 milioni di parte fissa più 3 milioni bonus. Il giocatore aveva già un principio d’accordo con la Vecchia Signora per un contratto triennale a 2,5 milioni di euro più eventuali bonus., CalciomercatoIl giocatore potrebbe arrivare in Italia direttamente oggi visto che il club tedesco ha rilasciato un comunicato dove dichiara che non ha convocato il classe 1992 per la partita di domani sera contro il Real Madrid. Rinforzo molto importante per la fascia sinistra della squadra di Allegri in vista della sfida insidiosa contro il Sassuolo lunedì 15 agosto all’Allianz Stadium di Torino.

