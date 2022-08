Angela Celentano è viva | una nuova pista porta al Venezuela

(Di martedì 9 agosto 2022) Le nuove immagini che mostrano come sarebbe adessosarebbero compatibili con una ragazza che vive in Sudamerica. In corso indagini della famiglia. La bambina, scomparsa 26 anni fa, fu rapita e venduta all'estero?

Stesso destino per, la piccola di tre anni che fece perdere le tracce il 10 agosto 1996 durante una gita con la famiglia sul monte Faito in Campania. Le nuove immagini che mostrano come sarebbe adesso Angela Celentano sarebbero compatibili con una ragazza che vive in Sudamerica. In corso indagini della famiglia. La bambina, scomparsa 26 anni fa, fu ...I genitori della bimba sparita sul Monte Faito il 10 agosto 1996 diffondono una immagine realizzata da esperti americani. Dall'America Latina l'ultima ...