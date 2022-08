“Anche questa volta è andata male…”. Brutte notizie per Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria (Di lunedì 8 agosto 2022) Tanti i concorrenti del GF Vip che hanno provato ad accedere a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che va in onda dopo la pausa estiva il venerdì su Rai1. Tra loro ci sono Anche Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Mamma e figlia hanno, dunque, provato un’altra avventura televisiva dopo essere state per mesi sotto l’occhio vigile del Grande Fratello. La notizia che le due fossero in procinto di approdare a Tale e Quale Show è stata rilanciate nelle passate settimane. Anche il settimanale Nuovo Tv aveva spiegato infatti come Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria potrebbero riunirsi sul piccolo schermo dopo l’esperienza nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Tanti i concorrenti del GF Vip che hanno provato ad accedere a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che va in onda dopo la pausa estiva il venerdì su Rai1. Tra loro ci sono. Mamma ehanno, dunque, provato un’altra avventura televisiva dopo essere state per mesi sotto l’occhio vigile del Grande Fratello. La notizia che le due fossero in procinto di approdare a Tale e Quale Show è stata rilanciate nelle passate settimane.il settimanale Nuovo Tv aveva spiegato infatti comee lapotrebbero riunirsi sul piccolo schermo dopo l’esperienza nella ...

