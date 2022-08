lucianonobili : Incredibile: Calenda ha visto i sondaggi e sta ricambiando di nuovo idea. Se andiamo avanti così, ai suoi elettori… - FedeRn70 : RT @Gitro77: L'astensionismo spigato facile. Per i sondaggi andrà a votare il 50% degli elettori. Di questi, il 22% voterà PD, il 23% FdI.… - Luxgraph : Sondaggi: elettori disorientati, solo uno su tre sa chi votare #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Toniapatty : RT @Gitro77: L'astensionismo spigato facile. Per i sondaggi andrà a votare il 50% degli elettori. Di questi, il 22% voterà PD, il 23% FdI.… - AseroGiovanna : RT @Gitro77: L'astensionismo spigato facile. Per i sondaggi andrà a votare il 50% degli elettori. Di questi, il 22% voterà PD, il 23% FdI.… -

Il Sole 24 Ore

di Giuseppe Alberto Falci Per i sondaggisti il centrosinistra è sotto il 30 per cento e l'alleanza Calenda - Renzi appena sopra al 10 Quanto impatta l'ultimo strappo di Carlo Calenda che dice addio al ...... Salvini e Berlusconi 'è appeso a più di un se': 'Dato per imbattibile nei, il ... ma se riuscirà a farlo allargando la platea deglisenza prosciugare quella degli alleati, che ... Elezioni politiche 2022, come si comporteranno gli elettori del Movimento 5 Stelle - Info Data Da quando Nanni Moretti esplicitò l’eterno dilemma di Ecce Bombo («mi si nota di più se non vengo, o se vengo e me ne sto in disparte»), ...Per i sondaggisti il centrosinistra è sotto il 30 per cento e l’alleanza Calenda-Renzi appena sopra al 10 Quanto impatta l’ultimo strappo di Carlo Calenda che dice addio al Pd e all’alleanza di centro ...