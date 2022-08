Sané del Bayern Monaco è nel mirino del Manchester United

(Di domenica 7 agosto 2022) Ilnon ha ancora completato la rosa, nell'attesa dell'esordio in Premier League. I 'Red Devils', secondo quanto pubblica il Mirror, vogliono puntare sull'attaccante Leroy, 26 ...

GiovaQuez : 'Confrontandomi con presunti esperti è chiaro che la sperimentazione dei vaccini #COVID è consistita nell'inoculazi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Sanè del Bayern Monaco è nel mirino del Manchester United - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sanè del Bayern Monaco è nel mirino del Manchester United - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sanè del Bayern Monaco è nel mirino del Manchester United - napolimagazine : MERCATO - Sanè del Bayern Monaco è nel mirino del Manchester United -

Il Salvagente

ha già giocato a Manchester, ma con la magliaCity allenato da Pep Guardiola.sarebbe l'alternativa ad Antony, il cui cartellino continua a essere ritenuto troppo costoso. Il giocatore ...Commenta per primo Il Manchester United, secondo il Mirror , sta pensando di fare un'offerta al Bayern Monaco per. L'esterno offensivo piace anche a Jurgen Klopp, allenatoreLiverpool. Dieta mediterranea per un'alimentazione sana e sostenibile