Milan, Gazzetta: "Ecco il nuovo ruolo di Rebic" Il Milan continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. Ieri sera i Rossoneri, hanno vinto per 6-1 contro il Vicenza e stamane 7-1 contro la Pergolettese con tripletta di De Keteleare. Il Milan è attivo sul mercato in entrata, dopo l'infortunio di Tonali, si punta ai vari obbiettivi per la mediana dei Rossoneri. Si lavora per Seko Fofana che, ha aperto ad un ritorno in Serie A dopo esser tornato al Lens, in Francia. Però, oggi, la Gazzetta ha fatto i complimenti speciali ad Ante Rebic, autore di una tripletta nella gara di ieri e di un ottimo precampionato. Ecco le parole del quotidiano sportivo: "in assenza di Giroud ha interpretato con intelligenza il ruolo di centravanti. Quando è Rebic a fare il punto di riferimento offensivo, il Milan ha un'arma in più."

