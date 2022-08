LIVE – Juventus-Atletico Madrid 0-3, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di domenica 7 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Juventus-Atletico Madrid, amichevole precampionato 2022. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo match amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Juventus-Atletico Madrid 0-3 (11?, 43? e 62? Morata) 62? – 3-0 Atletico! TRIPETTA MORATA! Punizione di Lemar e l’attaccante sfiora leggermente la palla per ingannare Perin. 61? – Ora i bianconeri provano quantomeno a gestire un pò il possesso, ma senza per il momento creare ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Latestuale di. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo matchprima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-3 (11?, 43? e 62? Morata) 62? – 3-0! TRIPETTA MORATA! Punizione di Lemar e l’attaccante sfiora leggermente la palla per ingannare Perin. 61? – Ora i bianconeri provano quantomeno a gestire un pò il possesso, ma senza per il momento creare ...

fifaworldcuphd3 : Juve-Atletico Madrid In Diretta ??Mobile?? - FootballspMatch : Juve-Atletico Madrid In Diretta ??Mobile?? - PPVBOXING6 : Juve-Atletico Madrid In Diretta ??Mobile?? - ZonaBianconeri : RT @shuvo84085995: Juve-Atletico Madrid In Diretta ??Mobile?? - ZonaBianconeri : RT @Don07198538: Juve-Atletico Madrid In Diretta ??Mobile?? -