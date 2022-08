Covid, news. Bollettino: 26.662 nuovi casi e 74 morti. Tasso di positività al 16%. DIRETTA (Di domenica 7 agosto 2022) I tamponi processati sono 166.481. Crescono le terapie intensive (+6), in calo i ricoveri ordinari (-97). Ottantamila turisti sono bloccati nella località balneare di Sanya, in Cina, dopo che le autorità locali hanno rilevato un focolaio di Covid-19 e imposto un lockdown. Il presidente Usa, Joe Biden, è risultato negativo al virus Leggi su tg24.sky (Di domenica 7 agosto 2022) I tamponi processati sono 166.481. Crescono le terapie intensive (+6), in calo i ricoveri ordinari (-97). Ottantamila turisti sono bloccati nella località balneare di Sanya, in Cina, dopo che le autorità locali hanno rilevato un focolaio di-19 e imposto un lockdown. Il presidente Usa, Joe Biden, è risultato negativo al virus

repubblica : L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT, tredici tesserati sono positivi al Covid - gparagone : #Italexit in Parlamento per chiedere una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia.… - DANI56 : RT @CorriereAlpi: Covid, la Cina impone il lockdown per l’isola di Hainan: almeno 80mila turisti “in trappola” - FaganKara : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: 26.662 nuovi casi in Italia e 74 morti -