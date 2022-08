“Presa con le mani nella marmellata”: perché Maria Giovanna Maglie ha mandato a quel paese Cartabellotta (Di sabato 6 agosto 2022) Maria Giovanna Maglie vs Nino Cartabellotta. Tra i due, su Twitter, c’è stato un botta e risposta che non è passato inosservato. Tutto è partito da un tweet pubblicato dall’opinionista: “Nei 15 punti del programma del centrodestra c’è scritto con grande chiarezza: no a qualunque compressione della libertà col pretesto del covid o di qualunque pandemia. Chiaro?”. Tra le risposte al tweet, anche quella del presidente della Fondazione Gimbe. ““Col pretesto del #covid o di qualunque pandemia” è un suo addendum ?”, ha infatti commentato Cartabellotta. La risposta ha però scatenato la reazione di Maglie. “col pretesto del #covid o di qualunque pandemia” è una suo addendum @mgMaglie ? pic.twitter.com/HiuuncsDeX — Nino Cartabellotta ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)vs Nino. Tra i due, su Twitter, c’è stato un botta e risposta che non è passato inosservato. Tutto è partito da un tweet pubblicato dall’opinionista: “Nei 15 punti del programma del centrodestra c’è scritto con grande chiarezza: no a qualunque compressione della libertà col pretesto del covid o di qualunque pandemia. Chiaro?”. Tra le risposte al tweet, anchela del presidente della Fondazione Gimbe. ““Col pretesto del #covid o di qualunque pandemia” è un suo addendum ?”, ha infatti commentato. La risposta ha però scatenato la reazione di. “col pretesto del #covid o di qualunque pandemia” è una suo addendum @mg? pic.twitter.com/HiuuncsDeX — Nino...

