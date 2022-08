Lavoro: alle Maldive ti attende quello dei tuoi sogni, come candidarsi (Di sabato 6 agosto 2022) Per coloro che amano i libri e il mare, esiste un bellissimo Lavoro ossia diventare libraio, vivere e lavorare a piedi scalzi su un atollo alle Maldive. Si tratta di un Lavoro bellissimo che tutti sognerebbero, ossia di occuparsi, per la durata di un anno, di una piccola libreria situata proprio nelle isole Maldive. Lavoro alle Maldive: ti attende quello dei tuoi sogni, come candidarsi(pixabay.com)Stiamo parlando di Soneva Fushi è un resort di lusso situato sull’atollo di Baa, alle Maldive, all’ interno del quale vi è una deliziosa libreria in stile Robinson Crusoe. Il libraio, che sarà scelto ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 agosto 2022) Per coloro che amano i libri e il mare, esiste un bellissimoossia diventare libraio, vivere e lavorare a piedi scalzi su un atollo. Si tratta di unbellissimo che tutti sognerebbero, ossia di occuparsi, per la durata di un anno, di una piccola libreria situata proprio nelle isole: tidei(pixabay.com)Stiamo parlando di Soneva Fushi è un resort di lusso situato sull’atollo di Baa,, all’ interno del quale vi è una deliziosa libreria in stile Robinson Crusoe. Il libraio, che sarà scelto ...

piersileri : Come annunciato nel 2018 e come ripetuto oggi in una intervista a @repubblica, non mi ricandiderò alle prossime ele… - EnricoLetta : Incontro positivo governo/parti sociali. Buona notizia. Fa davvero rabbia pensare che se non fosse stata tolta la… - AnnalisaChirico : La tassa di successione? Siamo alle solite, con la falsa idea che, impoverendo i ricchi, i poveri diventeranno ricc… - avinci_95 : Il lussuoso Soneva Fushi offre il lavoro dei sogni: quello di «#libraio a piedi nudi» alle #Maldive per un anno. Pa… - SfortunatoAl : Il voto alla destra destra è soprattutto di chi vuole il lavoro nero! Sarà una giungla totale, peggio di ora! Il… -