Ghana, la linea ferroviaria che può cambiare la vita degli agricoltori (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Il Ghana è una nazione africana che negli ultimi anni ha avuto un alto tasso di crescita e questo è dovuto alle sue politiche mirate a incentivare la crescita agricola e a creare industrie che possano trasformare le materie prime in prodotti ad alto valore aggiunto. Tuttavia, nonostante questi sforzi, le cose da fare per diventare un Paese sviluppato sono ancora tantissime e tra queste vi sono certamente gli investimenti nelle infrastrutture che in Ghana sono ancora carenti. Il governo di Accra ha capito che non può più rimandare questi investimenti e quindi ha siglato un accordo del valore di 3,2 miliardi di dollari con il consorzio Thelo DB, per sviluppare e rendere operativa la linea ferroviaria che si trova nella parte occidentale del Paese. Ghana, perché è importante lo sviluppo ...

