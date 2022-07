Rocco Chinnici, il giudice che intuì le mire della mafia sull’economia ucciso 39 anni fa. Fico: “Lungimirante. Oggi si vigili sul Pnrr” (Di venerdì 29 luglio 2022) Trentanove anni fa la mafia assassinava a Palermo il giudice Rocco Chinnici, insieme alla sua scorta e al portiere del palazzo di via Pipitone Federico davanti al quale si consumò la strage. E a quasi quattro decenni da quel giorno, resta attuale la sua intuizione: la capacità di infiltrazione di Cosa nostra nell’economia e l’allarme sulle complicità della borghesia mafiosa. A ricordarle è stato anche il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo messaggio inviato per la commemorazione del giudice, il primo a ideare l’istituzione del “pool antimafia”: “I suoi metodi erano innovativi, fondati sul coordinamento delle inchieste e sulla valorizzazione di giovani magistrati, motivati ed entusiasti, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Trentanovefa laassassinava a Palermo il, insieme alla sua scorta e al portiere del palazzo di via Pipitone Federico davanti al quale si consumò la strage. E a quasi quattro decenni da quel giorno, resta attuale la sua intuizione: la capacità di infiltrazione di Cosa nostra nell’economia e l’allarme sulle complicitàborghesia mafiosa. A ricordarle è stato anche il presidenteCamera, Roberto, nel suo messaggio inviato per la commemorazione del, il primo a ideare l’istituzione del “pool anti”: “I suoi metodi erano innovativi, fondati sul coordinamento delle inchieste e sulla valorizzazione di giovani magistrati, motivati ed entusiasti, come ...

Ettore_Rosato : 'Io non ho paura della morte. Per un magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma… - CaterinaChinnic : (ST) Familiari, cittadini e autorità hanno ricordato a #Palermo il giudice Rocco Chinnici, padre del pool antimafia… - Montecitorio : #29luglio 1983 - assassinato Rocco #Chinnici. Considerato l’ideatore del Pool antimafia, il suo lavoro è alla base… - annamaria_ff : RT @_angelobognanni: Veniva assassinato Rocco Chinnici e due Carabinieri della sua scorta. Palermo 29/07/1983 Per non dimenticare #RoccoC… - Danitrust : RT @_Carabinieri_: Palermo #29luglio 1983: Cosa Nostra piazza 75 kg di tritolo in una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'abitazione del… -