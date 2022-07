Assalto a Capitol Hill | commissione di inchiesta | 187 minuti violenza | Trump scelse di non agire

Tg3web : Si aggrava la posizione di Donald Trump nell'inchiesta parlamentare sull'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.… - LaStampa : Assalto a Capitol Hill, la commissione d’inchiesta: “Tweet di Trump fu chiamata alle armi per gli estremisti” - Affaritaliani : Capitol Hill, Trump nella bufera: 'Incollato alla tv a guardare all'assalto' - pelias01 : 187 minuti di violenze e un presidente davanti alla tv: le accuse a #Trump per l’assalto a Capitol Hill – Il video… - granchio_reale : RT @Open_gol: Le accuse della Commissione 6 gennaio all’ex presidente: «Tutti volevano fermare le proteste. Tranne lui» -

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'incursione aHill degli ultras trumpiani New York, 22 luglio 2022 - Donald Trump scelse di "non agire" quel 6 gennaio quando i suoi sostenitori presero d'Hill , è la dura accusa di Bennie Thompson , il deputato democratico che presiede il comitato della Camera dei rappresentanti incaricato di indagare sull'al Congresso. L'ex ...L'ex presidente, il 6 gennaio, secondo il pool chiamato ad accertare le responsabilità di quanto accaduto, ha 'tradito il suo giuramento alla Costituzione', 'non ha difeso il Paese' e ha 'abdicato i ... Assalto a Capitol Hill, commissione: "Trump è responsabile" Donald Trump ha "scelto di non agire" il 6 gennaio. Nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric, l'ex presidente è stato inamovibile, incollato davanti alla tv a ...Secondo il comitato della Camera dei rappresentanti l'ex presidente quel 6 gennaio incitò i rivoltosi ad assaltare il Congresso e in seguito scelse di non agire davanti alle violenze. "Ha tradito la C ...