Antonio e Sara morti insieme sul lungomare, tragedia di coppia sotto gli occhi degli amici (Di lunedì 18 luglio 2022) tragedia sulla strada. Lui 47 anni, lei 43 anni, per la coppia nessuna speranza. La drammatica vicenda è accaduta stto gli occhi degli amici quando la coppia viaggiava in sella alla moto sul lungomare di San Foca poco prima dello scoccare della mezzanotte. Antonio Carlà e Sara Rollo stavano facendo strada verso casa dopo aver trascorso la serata estiva in compagnia degli amici. Antonio Carlà e Sara Rollo, il decesso dopo lo schianto. La coppia aveva trascorso la serata presso la marina di Meledugno. Facendo ritorno verso casa, poco prima della mezzanotte, pare che Antonio abbia perso il controllo della moto finendo contro il cordolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)sulla strada. Lui 47 anni, lei 43 anni, per lanessuna speranza. La drammatica vicenda è accaduta stto gliquando laviaggiava in sella alla moto suldi San Foca poco prima dello scoccare della mezzanotte.Carlà eRollo stavano facendo strada verso casa dopo aver trascorso la serata estiva in compagniaCarlà eRollo, il decesso dopo lo schianto. Laaveva trascorso la serata presso la marina di Meledugno. Facendo ritorno verso casa, poco prima della mezzanotte, pare cheabbia perso il controllo della moto finendo contro il cordolo ...

Pubblicità

Raffael13409174 : RT @ilvocio: A breve saremo colpiti dalla variante Centaurus, dalla mitologia essere metá uomo e metà cavallo... tranne Sgarbi che sarà co… - ilvocio : A breve saremo colpiti dalla variante Centaurus, dalla mitologia essere metá uomo e metà cavallo... tranne Sgarbi… - nikollhoti : @Antonio_Tajani @Corriere NON SONE LE MINACE MA LA VERITA CHIEDO RISPONSABILITA E ARRESTI DAVANTI LA G… - antonio_race : RT @Chiariello_CS: Non credevo a Dybala al Napoli, x me fuori portata e di difficile collocazione tattica x Spalletti. Ma dopo l’addio di K… - antonio_race : RT @ErMejoSindaco: In questa foto abbiamo un po’ tutto: - Marciapiede scomparso - Cassonetto svenuto - Montagna (vera e propria) di rifiu… -