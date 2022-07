Dieci miliardi per il 'decreto Luglio' e poi la manovra... nel bel mezzo della crisi (Di venerdì 15 luglio 2022) La tensione nella maggioranza scoppia in un momento più che mai complesso per l'economia italiana. La lista delle questioni da dirimere, che lasciano intravedere pesanti nubi all'orizzonte per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 luglio 2022) La tensione nella maggioranza scoppia in un momento più che mai complesso per l'economia italiana. La lista delle questioni da dirimere, che lasciano intravedere pesanti nubi all'orizzonte per la ...

Pubblicità

FloMonf : RT @MomiEspo: @Alina29430216 'Oggi con 13 miliardi di dosi non è più sperimentale' Matteo Bassetti. Quindi prima lo era? 'Per effetti a die… - Manela94530607 : RT @MomiEspo: @Alina29430216 'Oggi con 13 miliardi di dosi non è più sperimentale' Matteo Bassetti. Quindi prima lo era? 'Per effetti a die… - jacopogiliberto : RT @egazette1: Studio: in Italia dal #riciclo dei rifiuti 90 miliardi in dieci anni. L'analisi del settore Waste Management and Recycling d… - DonFerranteGon1 : RT @MomiEspo: @Alina29430216 'Oggi con 13 miliardi di dosi non è più sperimentale' Matteo Bassetti. Quindi prima lo era? 'Per effetti a die… - egazette1 : Studio: in Italia dal #riciclo dei rifiuti 90 miliardi in dieci anni. L'analisi del settore Waste Management and Re… -