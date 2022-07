‘Contenuti violenti’, su segnalazione del Coghe (Pro Vita Famiglie), sanzionata Raidue per ‘Luna Piena’ (Di giovedì 14 luglio 2022) “Giustizia è stata fatta per la tutela dei bambini, sempre più esposti a contenuti sessualmente espliciti e violenti trasmessi in tv. Dopo un esposto di Carlo Giovanardi e una petizione di Pro Vita & Famiglia firmata da oltre 24.000 genitori e cittadini indignati, con una risoluzione del 16 giugno il Comitato Media è Minori istituito presso il MISE ha sanzionato Rai 2 per aver trasmesso ‘scene di inaudita violenza e senza l’adozione di opportuni accorgimenti rafforzati’ nella puntata ‘Luna Piena’ della serie 9-1-1 lo scorso 7 gennaio. La decisione rende giustizia alle Famiglie italiane, stanche di mettere a repentaglio l’educazione dei figli e che pretendono maggiore attenzione da parte della tv pubblica pagata con un canone obbligatorio. Continueremo a vigilare, nella speranza che la sanzione alla Rai faccia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) “Giustizia è stata fatta per la tutela dei bambini, sempre più esposti a contenuti sessualmente espliciti e violenti trasmessi in tv. Dopo un esposto di Carlo Giovanardi e una petizione di Pro& Famiglia firmata da oltre 24.000 genitori e cittadini indignati, con una risoluzione del 16 giugno il Comitato Media è Minori istituito presso il MISE ha sanzionato Rai 2 per aver trasmesso ‘scene di inaudita violenza e senza l’adozione di opportuni accorgimenti rafforzati’ nella puntatadella serie 9-1-1 lo scorso 7 gennaio. La decisione rende giustizia alleitaliane, stanche di mettere a repentaglio l’educazione dei figli e che pretendono maggiore attenzione da parte della tv pubblica pagata con un canone obbligatorio. Continueremo a vigilare, nella speranza che la sanzione alla Rai faccia ...

