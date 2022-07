Perseguitava il parroco | ex finanziere indagato nel Casertano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Procura di Napoli Nord (sostituto Francesco Persico) ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di Giuseppe Carione, maresciallo in congedo della Guardia di Finanza, accusato di stalking, estorsione, appropriazione indebita e violenza privata; parte offesa ildon Michele Verolla, rettore del Santuario della Madonna ad Nives di Casaluce, comune del, che nei mesi scorsi, esasperato dai comportamenti pressanti di Carione, ha presentato cinque querele contro l’ex; comportamenti originati dal contrasto sorto tra i due e concernente l’organizzazione dei festeggiamenti della Madonna di Casaluce, avvenuti a metà giugno, con il momento più alto e suggestivo vissuto il 15 giugno e rappresentato dalla ...

